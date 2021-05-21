Роспотребнадзор заинтересовался новыми антистресс-игрушками

Новые антистресс-игрушки захватывают мир. Симпл-димпл и поп-ит потеснили упаковку с воздушными пузырьками. Работают практически также, только выглядят ярче. Они представляют собой пластиковую или резиновую поверхность с полусферами для нажатия пальцем, при этом издают характерный хруст.

Разработчики уверяют, что такие игрушки не только снимают тревогу, но и моторику развивают.

В Роспотребнадзоре хотят получше изучить влияние таких игрушек. Ведомство уже дало поручение научно-исследовательским институтам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.