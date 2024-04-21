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Новости

21 апреля, 20:45

Общество

Дождь, гроза и сильный ветер придут в Москву в ближайшее время

Дождь, гроза и сильный ветер придут в Москву в ближайшее время

Новости часа: на сервисе "Моя семья" появились новые возможности для поиска предков

Москвичи засняли предгрозовые облака

Новости часа: новые возможности для поиска предков появились на сервисе "Моя семья"

Новости часа: новый этап реконструкции здания МИД стартовал в Москве

Больше миллиона москвичей приняли участие во втором общегородском субботнике

Москвичам рассказали о погоде на понедельник, 22 апреля

Собянин: горожанам доступно еще более 1000 книг в онлайн-сервисе "Моя семья"

"Мой район. Новости": более 10 тыс семей присоединились к движению "Мосволонтер"

Москвичи поделились фотографиями с общегородского субботника

В ближайшее время в некоторых районах Москвы, преимущественно в ТиНАО, ожидаются дождь, гроза и сильный ветер. Крупное дерево упало на парковку во дворе жилого дома на Войковской улице. Повреждения получили четыре машины.

В рамках Московского международного кинофестиваля, который сейчас проходит в столице, организована большая бизнес-программа. Режиссеры, продюсеры и другие специалисты из разных стран знакомятся с возможностями столичных киностудий.

Сергей Собянин рассказал о возможностях онлайн-сервиса "Моя семья". Теперь в нем доступно более 1000 книг с генеалогическими сведениями за 1775-1930-е годы.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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