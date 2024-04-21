Дождь, гроза и сильный ветер придут в Москву в ближайшее время

В ближайшее время в некоторых районах Москвы, преимущественно в ТиНАО, ожидаются дождь, гроза и сильный ветер. Крупное дерево упало на парковку во дворе жилого дома на Войковской улице. Повреждения получили четыре машины.

В рамках Московского международного кинофестиваля, который сейчас проходит в столице, организована большая бизнес-программа. Режиссеры, продюсеры и другие специалисты из разных стран знакомятся с возможностями столичных киностудий.

Сергей Собянин рассказал о возможностях онлайн-сервиса "Моя семья". Теперь в нем доступно более 1000 книг с генеалогическими сведениями за 1775-1930-е годы.

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