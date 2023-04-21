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21 апреля, 22:45

Общество

Победителей во Всероссийском конкурсе "Молодые медики – светлые умы" наградили в МГУ

Победителей во Всероссийском конкурсе "Молодые медики – светлые умы" наградили в МГУ

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Студентов-медиков, которые победили во Всероссийском конкурсе "Молодые медики – светлые умы" наградили в Медицинском центре МГУ.

В этом году в конкурсе приняли участие более 80 студентов из 30 регионов страны. Особое внимание было уделено будущим медикам из Донецкой и Луганской народных республик. Им важно адаптироваться и вникать в учебный процесс – и теперь студенты могут сделать это в новом статусе – граждан РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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