Победителей во Всероссийском конкурсе "Молодые медики – светлые умы" наградили в МГУ

Студентов-медиков, которые победили во Всероссийском конкурсе "Молодые медики – светлые умы" наградили в Медицинском центре МГУ.

В этом году в конкурсе приняли участие более 80 студентов из 30 регионов страны. Особое внимание было уделено будущим медикам из Донецкой и Луганской народных республик. Им важно адаптироваться и вникать в учебный процесс – и теперь студенты могут сделать это в новом статусе – граждан РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

