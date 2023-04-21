Москвичам рассказали о выплатах и льготах для служащих по контракту

Служащие по контракту получают государственные выплаты, социальные гарантии и льготы. Какие именно, можно узнать по телефону горячей линии 117, на портале mos.ru или с помощью специального чат-бота.

Желающих поступить на службу по контракту ждут в едином пункте отбора на улице Яблочкова в Москве. Посетителей принимают даже в выходные. У каждого кандидата есть право выбора военной специальности. Перед отправкой в зону СВО все проходят подготовку на лучших полигонах Подмосковья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.