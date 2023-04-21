Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Общество

Москвичам рассказали о выплатах и льготах для служащих по контракту

Москвичам рассказали о выплатах и льготах для служащих по контракту

Преподаватель физкультуры стал победителем конкурса "Воспитатель года" в Москве

В Россельхознадзоре рассказали про зашкаливающий процент антибиотиков в клубнике

Врачи рассказали о новом штамме коронавируса "Арктур"

В Роспотребнадзоре рассказали, кому нужно сделать повторную вакцинацию от кори

"Утро": москвичам рассказали о погоде 21 апреля

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 42%

Роспотребнадзор предупредил о вероятном всплеске заболеваемости COVID-19 в мае

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 752 мм ртутного столба 21 апреля

Эдуард Бояков выступил с предложением лишить женщин права голоса на выборах

Служащие по контракту получают государственные выплаты, социальные гарантии и льготы. Какие именно, можно узнать по телефону горячей линии 117, на портале mos.ru или с помощью специального чат-бота.

Желающих поступить на службу по контракту ждут в едином пункте отбора на улице Яблочкова в Москве. Посетителей принимают даже в выходные. У каждого кандидата есть право выбора военной специальности. Перед отправкой в зону СВО все проходят подготовку на лучших полигонах Подмосковья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика