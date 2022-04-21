СК РФ откроет горячую линию для беженцев из ЛНР и ДНР

Следственный комитет откроет круглосуточную горячую линию для беженцев из ЛНР, ДНР Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Горячая линия позволит значительно ускорить обмен информацией с беженцами. Сотрудники центра будут анализировать поступающие сведения, разъяснять беженцам их права и другие вопросы. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

