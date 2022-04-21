Число самозанятых в Москве превысило 970 тысяч человек

В столице уже зарегистрирован почти миллион самозанятых. С начала года их ряды в городе пополнили более 100 тысяч человек.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на столицу приходится 21% всех самозанятых в России. С 2019 года для таких кадров в стране действует специальный налоговый режим.

Самые популярные виды деятельности у самозанятых – строительство, доставка, сдача квартир в аренду, пассажирские и грузовые перевозки, реклама и маркетинг.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

