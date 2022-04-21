ГД приняла закон о запрете необоснованного сбора персональных данных

Госдума приняла новый закон о персональных данных. Он касается покупателей.

Согласно документу, продавцам запрещают необоснованно собирать информацию, получать сведения обманом или вымогать. В покупке теперь не смогут отказать, если человек не хочет предоставлять о себе какие-либо данные, например имя, адрес электронной почты и прочее.

Поправки в "Закон о защите прав потребителей" вступят в силу 1 сентября. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

