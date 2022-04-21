Совфед поддержал решение Минтруда не продлевать майские праздники

В Совете Федерации поддержали решение Минтруда не продлевать майские праздники. Там посчитали, что не стоит добавлять к выходным 4, 5 и 6 мая.

Хотя работодатели и регионы могут сами устанавливать режим работы в праздники. Это зависит от их желаний и возможностей.

С предложением продлить майские праздники на 10 дней выступил в начале апреля некоторые депутаты Госдумы. Они заявляли, что такие каникулы требуются, чтобы дачники успели посадить овощи и провели больше времени времени с близкими.

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