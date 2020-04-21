В РФ зафиксировано 5 642 новых случая заражения COVID-19

В России выявлено 5 642 новых случая заболевания коронавирусом в 78 регионах. Общее число зараженных – 52 763.

За последние сутки выздоровели 427 человек, за весь период из больниц выписали 3 873 пациента. 20 апреля скончался 51 человек, всего жертв коронавируса – 456. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.