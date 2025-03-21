Новости регионов: петербурженки пожаловались на строгий дресс-код в одном из бассейнов

Петербургский фитнес-клуб пересмотрит введенный дресс-код на купальники. Ранее посетительницы пожаловались, что им запретили посещать бассейн в открытых купальниках. Свое решение администрация клуба объяснила соблюдениями СанПиНа и "нормами о морально-нравственном развитии несовершеннолетних", но клиенток такие требования не устроили. После того как перед спортивным учреждением возникла возможная проверка прокуратуры, в клубе решили пересмотреть правила, но как именно – пока не уточнили. Тем временем в истории уже разбираются власти города.

Вода ушла с приусадебных участков в Челябинской области. Как сообщают в МЧС, по реке Сим прошел ледоход. Чтобы снизить уровень воды, в течение трех дней там специально взрывали лед. Спасатели продолжают оказывать необходимую помощь жителям и следят за обстановкой.

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