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21 марта, 15:15

Общество

В центре Москвы сотрудники Росгвардии сняли с дерева курьера

В центре Москвы сотрудники Росгвардии сняли с дерева курьера

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В центре Москвы сотрудники Росгвардии сняли с дерева курьера. Доставщик привез заказ в здание в Хохловском переулке. Он сначала забрался на крышу дома, а потом перелез на дерево и не смог спуститься на землю.

По словам курьера, в здании захлопнулась дверь, поэтому пришлось искать другой выход. Сотрудников Росгвардии, которые оказали ему помощь, доставщик позднее поблагодарил.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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