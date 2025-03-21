21 марта, 15:15Общество
В центре Москвы сотрудники Росгвардии сняли с дерева курьера
В центре Москвы сотрудники Росгвардии сняли с дерева курьера. Доставщик привез заказ в здание в Хохловском переулке. Он сначала забрался на крышу дома, а потом перелез на дерево и не смог спуститься на землю.
По словам курьера, в здании захлопнулась дверь, поэтому пришлось искать другой выход. Сотрудников Росгвардии, которые оказали ему помощь, доставщик позднее поблагодарил.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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