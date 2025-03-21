В историческом центре Петербурга снесли незаконные торговые точки. Правоохранители вместе с кинологами несколько часов проводили рейд на городском рынке.

Под снос отправили больше 30 построек, изъяли контрафакт, а миграционная служба проверила продавцов на соблюдение законодательства. Сейчас весь рынок завален строительным мусором от разрушенных павильонов. Специалисты уже приступили к его вывозу.

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