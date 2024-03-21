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21 марта, 16:45

Общество

Аллерголог рассказал, что делать москвичам во время пыльцевых бурь

Аллерголог рассказал, что делать москвичам во время пыльцевых бурь

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В связи с приближающимися пыльцевыми бурями столичные аллергики могут столкнуться с серьезным недомоганием. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как защитить организм в такой ситуации.

По его словам, самым доступным средством защиты дыхательных путей от пыльцы является одноразовая медицинская маска. Защитить глаза можно с помощью очков с широкой заушиной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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