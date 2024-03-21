До 7 градусов тепла ожидается в Москве днем 21 марта

Синоптики пообещали москвичам отсутствие температурных качелей в течение 21 марта. В столице днем столбики термометров покажут 7 градусов тепла. Ветер будет дуть с порывами 1–6 метров в секунду, а атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Температурный фон продолжит повышаться до конца недели, и в выходные, 23 и 24 марта, ночью температура не опустится ниже нуля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.