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21 марта, 07:45

Общество

До 7 градусов тепла ожидается в Москве днем 21 марта

До 7 градусов тепла ожидается в Москве днем 21 марта

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Синоптики пообещали москвичам отсутствие температурных качелей в течение 21 марта. В столице днем столбики термометров покажут 7 градусов тепла. Ветер будет дуть с порывами 1–6 метров в секунду, а атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Температурный фон продолжит повышаться до конца недели, и в выходные, 23 и 24 марта, ночью температура не опустится ниже нуля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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