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Общество

Депутаты ГД предложили сделать обязательной дактилоскопию добровольцев в зоне СВО

Депутаты ГД предложили сделать обязательной дактилоскопию добровольцев в зоне СВО

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Депутаты Госдумы предложили сделать обязательной дактилоскопию добровольцев, находящихся в зоне специальной военной операции. Законопроект могут рассмотреть уже на этой неделе. Эксперты считают, что такая мера поможет опознать граждан при несчастных случаях или чрезвычайных ситуациях.

Также депутаты внесли поправки для защиты трудовых прав контрактников, которые работали в государственных организациях. После возвращения из зоны СВО они получат приоритетное право на поступление на должность не ниже занимаемой до службы в той же госструктуре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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