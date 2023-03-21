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Общество

Страховщики хотят получить доступ ко всем городским камерам в регионах РФ

Страховщики хотят получить доступ ко всем городским камерам в регионах РФ

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Страховые компании хотят получить доступ ко всем городским камерам в регионах России. На данный момент участники рынка могут официально получать информацию только в 20 субъектах РФ. В Российском союзе автостраховщиков считают, что по всей стране должна действовать единая система.

Как предложенная схема поможет в борьбе с мошенниками? И кто защитит персональные данные водителей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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