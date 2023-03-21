Срок действия истекающих в 2023 году водительских прав автоматически продлили на три года

Водительские права продлят на три года автоматически. Это касается документов, действие которых истекло в этом году или они вышли из срока в прошлом. Об этом рассказали в МВД.

Решение продлить истекающие водительские права было принято еще весной 2022 года. Как объяснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, оно направлено на снижение административной нагрузки для ведомства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.