07:15Общество
Срок действия истекающих в 2023 году водительских прав автоматически продлили на три года
Водительские права продлят на три года автоматически. Это касается документов, действие которых истекло в этом году или они вышли из срока в прошлом. Об этом рассказали в МВД.
Решение продлить истекающие водительские права было принято еще весной 2022 года. Как объяснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, оно направлено на снижение административной нагрузки для ведомства.
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