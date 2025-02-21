Новости мира: Роспотребнадзор следит за информацией о новом коронавирусе в Китае

Роспотребнадзор следит за информацией о новом коронавирусе, который выявили у летучих мышей в Китае. Как сообщили в российском ведомстве, риск передачи болезни от животных к человеку оценивается как низкий.

Стамбул буквально утонул в снегу. В крупнейшем городе Турции метели становятся все сильнее. Отменены все внутренние авиарейсы, занятия в школах остановлены, на улицы запретили выезжать курьерам на мотоциклах.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился провести контртеррористическую операцию в Палестине после серии взрывов в автобусах в пригородах Тель-Авива. Транспорт был пустым, поэтому никто не пострадал. Всего взорвались три бомбы, еще две – вовремя обезвредили.

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