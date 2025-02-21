Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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21 февраля, 14:15

Общество

Подарки ко Дню защитника Отечества подорожали на 11%

Подарки ко Дню защитника Отечества подорожали на 11%

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В 2025 году подарки ко Дню защитника Отечества, по данным маркетологов, подорожали в среднем на 11%. Москвички, согласно опросам, предпочитают экономить, выбирая презенты в пределах полутора тысяч рублей. В топе продаж остаются традиционные товары, такие как гели для душа, пена для бритья и носки.

Тем не менее многие отмечают, что главное не подарок, а внимание. На этой неделе Сергей Собянин посетил Центр протезирования и комплексной реабилитации участников спецоперации. О чем именно мэр пообщался с бойцами, а также какую помощь им оказывают, расскажет ведущая программы "Москва сегодня" Света Доброхотова в субботу, 22 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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