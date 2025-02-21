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21 февраля, 12:45

Общество

Аналитики выяснили, что москвичам не хватает ресторанов с русской кухней

Аналитики выяснили, что москвичам не хватает ресторанов с русской кухней

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Большинство жителей столицы считают, что в ресторанах не хватает блюд русской кухни, выяснили аналитики. Три четверти респондентов хотели бы видеть больше таких заведений в фудхоллах. При этом дома русские блюда готовят более половины опрошенных.

На Масленицу блины пекут еще больше москвичей – 84% жителей столицы отмечают праздник по традиции. В этом году фестиваль "Московская Масленица" пройдет на 30 площадках города в рамках проекта "Зима в Москве".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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