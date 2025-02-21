В Москве контрактники могут получить свыше 5 миллионов рублей

Жителям столицы, которые заключат контракт с министерством обороны, обещают выплаты свыше 5 миллионов рублей за первый год службы. В эту сумму входит единовременная выплата от столичного правительства в размере 1,9 миллиона рублей, а также денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО, начиная от 210 тысяч рублей в месяц, плюс дополнительные 50 тысяч рублей ежемесячно.

Заключить контракт можно, обратившись в единый пункт отбора на службу на улице Яблочкова. Срок службы по контракту варьируется от одного года до пяти лет.

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