21 февраля, 06:45Общество
В Москве контрактники могут получить свыше 5 миллионов рублей
Жителям столицы, которые заключат контракт с министерством обороны, обещают выплаты свыше 5 миллионов рублей за первый год службы. В эту сумму входит единовременная выплата от столичного правительства в размере 1,9 миллиона рублей, а также денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО, начиная от 210 тысяч рублей в месяц, плюс дополнительные 50 тысяч рублей ежемесячно.
Заключить контракт можно, обратившись в единый пункт отбора на службу на улице Яблочкова. Срок службы по контракту варьируется от одного года до пяти лет.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.