Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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21 февраля, 08:45

Общество

Мужчины на 23 февраля выбирают гаджеты и спортивные товары

Мужчины на 23 февраля выбирают гаджеты и спортивные товары

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Социологические опросы показали, что большинство мужчин на 23 февраля ожидают получить гаджеты или сертификаты на покупку техники, а также наборы инструментов или парфюм. В этом году в столице также наблюдается рост спроса на гантели, велосипеды и компьютерные игры.

Москвичи поделились своими ожиданиями и подарками. Женщины, например, хотят дарить мужчинам подарки, которые сделают их жизнь лучше. Мужчины же не против шоколадки или носков, но некоторые мечтают о более креативных и персонализированных подарках, таких как торт, сделанный своими руками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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