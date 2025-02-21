Мужчины на 23 февраля выбирают гаджеты и спортивные товары

Социологические опросы показали, что большинство мужчин на 23 февраля ожидают получить гаджеты или сертификаты на покупку техники, а также наборы инструментов или парфюм. В этом году в столице также наблюдается рост спроса на гантели, велосипеды и компьютерные игры.

Москвичи поделились своими ожиданиями и подарками. Женщины, например, хотят дарить мужчинам подарки, которые сделают их жизнь лучше. Мужчины же не против шоколадки или носков, но некоторые мечтают о более креативных и персонализированных подарках, таких как торт, сделанный своими руками.

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