Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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21 февраля, 07:45

Общество

В Москве появилась услуга "девушки на 23 февраля"

В Москве появилась услуга "девушки на 23 февраля"

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В Москве начала действовать новая услуга "девушки на 23 февраля", предназначенная для одиноких мужчин. Стоимость варьируется от 15 до 300 тысяч рублей в зависимости от запроса. Дамы могут приготовить стейк, налепить пельменей, стать личным водителем или просто поужинать в компании клиента.

Однако эксперты считают этот тренд тревожным, указывая на то, что многие мужчины и женщины стремятся больше казаться, чем быть счастливыми, а также избегают настоящего общения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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