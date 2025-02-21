В Москве появилась услуга "девушки на 23 февраля"

В Москве начала действовать новая услуга "девушки на 23 февраля", предназначенная для одиноких мужчин. Стоимость варьируется от 15 до 300 тысяч рублей в зависимости от запроса. Дамы могут приготовить стейк, налепить пельменей, стать личным водителем или просто поужинать в компании клиента.

Однако эксперты считают этот тренд тревожным, указывая на то, что многие мужчины и женщины стремятся больше казаться, чем быть счастливыми, а также избегают настоящего общения.

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