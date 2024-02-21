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21 февраля, 19:15

Общество

Синоптики анонсировали наступление мартовской погоды в Москве на выходных

Синоптики анонсировали наступление мартовской погоды в Москве на выходных

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С 22 февраля температура воздуха будет выше нормы на 3–4 градуса, а 24 и 25 марта поднимется еще выше, что будет соответствовать температурному режиму третьей декады марта. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, ночная температура воздуха с 23 по 25 февраля зафиксируется на уровне около 0 градусов, а днем поднимется до минус 1 – плюс 3 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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