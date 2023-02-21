Сервисные центры Apple стали отказывать в ремонте купленной за границей техники

Сервисные центры Apple стали отказывать в ремонте техники, купленной за границей, даже при наличии чека. Юристы заявили, что такой отказ незаконен, поскольку гарантийное обслуживание должно проводиться в любой стране, независимо от того, где было куплено устройство.

Что делать, если устройство было куплено в России, но по параллельному импорту? К кому обращаться, если в ремонте отказали? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.