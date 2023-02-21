Число заболевших ковидом в России снизилось за 21 прошедшие сутки

Число заболевших коронавирусом в России снизилось за последние сутки. По данным Оперштаба, в РФ за сутки выявили 11 277 случаев заражения COVID-19. Накануне в стране зафиксировали 12 076 новых случаев заражения COVID-19.

Глава Минздрава отметил, что ситуация с заболеваемостью ковидом в стране улучшается. Но дальнейшие результаты будут зависеть от поведения людей и соблюдения ими санитарных мер. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.