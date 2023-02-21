Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала февраля

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала февраля. Температура в городе опустились до -15,1 градуса в ночь на 21 февраля.

Кроме того, желтый уровень погодной опасности действует в столице из-за гололедицы. Температура воздуха днем зафиксируется на отметке -9 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

Ранее стало известно, что высота снежного покрова в Москве после выходных достигла максимума с начала зимы. Показатели выросли до 38 сантиметров.

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