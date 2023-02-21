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Общество

ГД предложила запретить удаленку для IT-специалистов, обслуживающих ГИС и КИИ

ГД предложила запретить удаленку для IT-специалистов, обслуживающих ГИС и КИИ

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Госдума предложила запретить дистанционный формат работы для IT-специалистов, обслуживающих государственные информационные системы (ГИС) и объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ). Это касается тех, кто выехал за пределы РФ после начала спецоперации. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления.

В декабре 2022 года уже обсуждался вопрос о полном запрете для IT-специалистов работать из-за границы. Минцифры тогда выступило против. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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