ГД предложила запретить удаленку для IT-специалистов, обслуживающих ГИС и КИИ

Госдума предложила запретить дистанционный формат работы для IT-специалистов, обслуживающих государственные информационные системы (ГИС) и объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ). Это касается тех, кто выехал за пределы РФ после начала спецоперации. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления.

В декабре 2022 года уже обсуждался вопрос о полном запрете для IT-специалистов работать из-за границы. Минцифры тогда выступило против. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.