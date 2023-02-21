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Общество

Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в полдень 21 февраля

Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в полдень 21 февраля

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Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в 12:00 21 февраля. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, глава государства уделит внимание международной ситуации и затронет тему специальной военной операции.

Кроме традиционных гостей, депутатов и сенаторов, в Гостиный двор приглашены участники СВО. Начало прямой трансляции запланировано на 12:00. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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