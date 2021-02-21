В Москве выявлено 1 602 новых случая коронавируса

В Москве зафиксировано 1 602 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Оперштаб.

В Подмосковье выявили 735 новых случаев. Всего в РФ за прошедшие сутки зафиксировали 12 742 случая. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

