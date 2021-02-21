Жителям столицы рассказали о погоде в праздничные дни

У москвичей начались длинные праздничные выходные. Не все запланировали путешествие на эти дни, и тех, кто останется в городе, наверняка интересует прогноз погоды. Синоптики пугают, что снова могут прийти 30-градусные морозы.

Штатный метеоролог телеканала Москва 24 Никита Поповнин рассказал, что в воскресенье прибавка снега будет ощутимой, но не рекордной.

в понедельник в дневные часы ожидается от минус 13 до минус 14 градусов, а 23 февраля горожан ждут морозы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

