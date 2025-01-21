Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 13:15

Общество

Утром 21 января температура в Москве опустилась до минус 7 градусов

Утром 21 января температура в Москве опустилась до минус 7 градусов

"Доктор 24": стоматолог рассказала, кому нужна электрическая зубная щетка

"Это Москва. Общество": запах обмана

"Атмосфера": минус 7 градусов ожидается в Москве вечером 21 января

В Москве врачи спасли девушку, которую в Китае покусала обезьяна

Новости часа: в медучреждения Москвы поставили более 24,8 тыс единиц медоборудования

Москвичам предложили протестировать новый сервис для защиты от кибермошенников

Облачная погода без осадков ожидается в Москве 21 января

"Утро": москвичам рассказали о погоде 21 января

"Доктор 24": терапевт рассказал, как работает эффект плацебо

21 января Москва пережила самое холодное утро с начала года, температура опустилась до минус 7,5 градуса. Это похолодание принес антициклон с холодными воздушными массами. Ожидается, что температура в течение дня останется в пределах минус 4–6 градусов. На дорогах сохраняется гололедица.

Специалисты прогнозируют, что такая погода продержится некоторое время. Однако в будущем зимы могут стать теплее из-за глобальных климатических изменений, как отмечают в Гидрометцентре России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоИван ЕвдокимовАнгелина Жукова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика