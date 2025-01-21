Утром 21 января температура в Москве опустилась до минус 7 градусов

21 января Москва пережила самое холодное утро с начала года, температура опустилась до минус 7,5 градуса. Это похолодание принес антициклон с холодными воздушными массами. Ожидается, что температура в течение дня останется в пределах минус 4–6 градусов. На дорогах сохраняется гололедица.

Специалисты прогнозируют, что такая погода продержится некоторое время. Однако в будущем зимы могут стать теплее из-за глобальных климатических изменений, как отмечают в Гидрометцентре России.

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