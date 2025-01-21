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21 января, 08:30

Общество

Москвичи рассказали, как относятся к удаленной работе

Москвичи рассказали, как относятся к удаленной работе

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Москвичи рассказали, считают ли они удаленную работу эффективной. Одна жительница столицы заявила, что лучше всего работать в офисе. По ее словам, там можно общаться с людьми, есть прямой контакт с клиентами.

Другая горожанка считает, что удаленная работа – это лучшее, что придумало человечество. По ее словам, это очень удобно и спасает от выгорания. Она отметила, что в условиях большого города добираться до работы и обратно очень энергозатратно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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