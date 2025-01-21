Москвичам напомнили о правилах утилизации живых новогодних елок

Москвичам, в квартирах которых еще стоят новогодние деревья, напомнили о правилах их утилизации. Живая ель относится к крупногабаритным отходам, поэтому выбрасывать ее в обычный контейнер нельзя. Рекомендуется сдать ее на переработку в пункты "Елочного круговорота".

Такие деревья пойдут на корм животным, благоустройство вольеров, удобрения почвы, мульчирование растений и обустройство экотроп. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.