Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 07:30

Общество

Москвичам напомнили о правилах утилизации живых новогодних елок

Москвичам напомнили о правилах утилизации живых новогодних елок

"Утро": минус 3 градуса ожидается в Москве днем 21 января

Количество увольнений выросло в России

Россиян предложили обязать следить за телефонами детей

Новости часа: субсидию на оплату ЖКУ в 2025 году могут получить почти 700 тыс москвичей

Ежегодная неделя памяти жертв Холокоста началась в Москве

Арктическое вторжение придет в Москву в ночь на 21 января

Новости часа: алгоритм лечения бесплодия у женщин запустили в Москве

"Мой район. Новости": в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 января

Москвичам, в квартирах которых еще стоят новогодние деревья, напомнили о правилах их утилизации. Живая ель относится к крупногабаритным отходам, поэтому выбрасывать ее в обычный контейнер нельзя. Рекомендуется сдать ее на переработку в пункты "Елочного круговорота".

Такие деревья пойдут на корм животным, благоустройство вольеров, удобрения почвы, мульчирование растений и обустройство экотроп. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоэкологиявидеоНика КараваеваМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика