Рост заболеваемости ОРВИ на Сахалине и новости спецоперации на Украине

Масочный режим возвращают в одном из российских регионов. Все из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным Роспотребнадзора, в среднем по стране за вторую неделю года заразились почти 900 тысяч человек, это на 53% больше, чем неделей ранее.

Российские военные продолжают продвижение сразу на нескольких направлениях. Заняты новые рубежи на Запорожском, а на Донецком добровольцы штурмовых отрядов взяли под контроль населенный пункт Двуречье. В районе Красного Лимана в Донецкой народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

В Подмосковье расчеты зенитных ракетных систем С-300 тренировались отражать воздушные атаки на важные объекты. Как сообщает Минобороны, во время марша военные Западного военного округа не дали условному противнику напасть на колонну техники.

Сергей Собянин на своей странице в соцсетях рассказал об итогах благотворительной акции "Москва помогает". На протяжении всех новогодних каникул в парках, на катках и в других популярных местах города были установлены специальные пункты сбора. Москвичи несли вещи, сладости и игрушки.

В Варшаве проходит марш "Это не наша война". Люди протестуют против втягивания Польши в конфликт на Украине. Участники акции пришли в центр города с флагами и транспарантами.

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