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Общество

Роспотребнадзор ввел ограничения на Сахалине из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

Роспотребнадзор ввел ограничения на Сахалине из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

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Масочный режим возвращают в одном из российских регионов. Все из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным Роспотребнадзора, в среднем по стране за вторую неделю года заразились почти 900 тысяч человек, это на 53% больше, чем неделей ранее.

С чем связан такой рост? Какого вируса больше – гриппа или ковида? И достаточно ли лекарств в аптеках? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
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