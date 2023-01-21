Роспотребнадзор ввел ограничения на Сахалине из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

Масочный режим возвращают в одном из российских регионов. Все из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным Роспотребнадзора, в среднем по стране за вторую неделю года заразились почти 900 тысяч человек, это на 53% больше, чем неделей ранее.

С чем связан такой рост? Какого вируса больше – гриппа или ковида? И достаточно ли лекарств в аптеках? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.