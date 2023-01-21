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Общество

Волонтеры отвезли подарки в новые регионы для участников СВО

Волонтеры отвезли подарки в новые регионы для участников СВО

Более 156 тысяч подарков собрали волонтеры жителям новых регионов страны

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Жители столицы собрали подарки для участников специальной военной операции, семей мобилизованных и детей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в рамках новогодней акции "Москва помогает".

Чтобы доставить эти подарки военным и жителям новых регионов России, волонтеры преодолели более 26 тысяч километров, побывали в 10 городах, навестили множество семей и социальных учреждений. Машины с гуманитарной помощью в зону СВО сопровождал корреспондент Москвы 24 Павел Рыбальченко.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

обществовидеоАнастасия БородинаПавел Рыбальченко
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