Почти все крупные повреждения Запорожской атомной станции устранены

Почти все крупные повреждения Запорожской атомной станции, полученные из-за киевских обстрелов, устранены. Еще осталось множество мелких дефектов, и на их исправление уйдет немало времени. Работы задерживало и то, что довольно долго вести ремонт не давала украинская артиллерния, которая весьма интенсивно обстреливала станцию. Если плотно работать в спокойной обстановке, то максимум за полгода все можно привести в порядок.

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