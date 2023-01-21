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Общество

Танк и легкобронированную технику потеряли украинские подразделения

Танк и легкобронированную технику потеряли украинские подразделения

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Танк и легкобронированную технику потеряли украинские подразделения в результате атаки российских вертолетов Ка-52 и Ми-8. Возможности "Аллигаторов" позволяют выполнять маневры на сверхмалой высоте. Это уводит их из-под удара противника, а поражать могут как цели на земле, так и в воздухе. Благодаря маневренности этих машин летчики во время боевых вылетов могут применять различные пилотажные элементы. Ударный Ми-28 еще зовут "ночным охотником", он отлично приспособлен для уничтожения бронированной техники. Он способен нести полтора десятка противотанковых управляемых ракет, а неуправляемых – до 80.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

обществовидеоНикита Пименов
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