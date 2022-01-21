Слово дня – посмотрим. Так Центробанк ответил на критику своего предложения запретить торговлю и майнинг криптовалюты в России.

"Посмотрим", – сказали ЦБ, комментируя слова критиков.

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