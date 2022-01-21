В СФ поддержали предложение перезахоронить Ленина рядом с родными

В последнее время все чаще обсуждают вопрос о том, нужно ли перезахоронить Владимира Ленина. Мнения разделились: одни считают, что Мавзолей пора закрыть, другие – что это часть истории и все сделано по закону.

Например, сенатор Сергей Цеков отмечает, что Россия – православная страна, поэтому тело вождя следует предать земле. С ним не согласен депутат Госдумы Сергей Обухов, который утверждает, что российское законодательство позволяет хоронить тело в склепе, коим и является Мавзолей.

Кроме того, на перезахоронение Ленина должны дать разрешение его родственники.

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