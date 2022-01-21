В Москве госпитализировали 6,7% от числа заболевших COVID-19 за сутки

За сутки в Москве госпитализированы 1 064 человека с COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За последние 24 часа в Москве зафиксировали 15 987 новых случаев коронавируса. Доля госпитализаций от числа всех выявленных случаев снизилась до 6,7%, несмотря на рост заболеваемости.

В Московской области лечение от коронавируса закончил 1 221 человек. Положительные результаты теста получили 4 424 человека.

В целом по России с коронавирусом госпитализировали 9 136 человек, это меньше, чем накануне. Выписали за сутки 24 719 пациентов. Общее число заболевших за день – 49 513. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.