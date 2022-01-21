Москвичам рассказали о событиях из жизни российских регионов

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В Дагестане у криптовалютчиков изъяли оборудование на полмиллиарда рублей. Правоохранители выявили порядка 20 незаконных майнинг-ферм в республике. В ФСБ отметили, что они приводят к критическому повышению нагрузки на электросетевое хозяйство, а также вызывают частые аварийные отключения электроснабжения населения.
Самарские таможенники задержали грузовик, перевозивший контрабанду на 400 миллионов рублей. В фуре обнаружили более 5 тысяч курток, брюк и комбинезонов с логотипами известных брендов.
Дорога до норильского аэропорта закрыта из-за метели. Движение на трассе Норильск – Кайеркан – Алыкель пришлось ограничить почти для всех видов транспорта. В городе бушует сильнейший ветер. Действует штормовое предупреждение. Сегодня там снова пойдет интенсивный снег, а порывы ветра будут достигать 27 метров в секунду.
Анапские пляжи усыпаны рапанами. Их принес на берег сильный зимний шторм. Такая картина для курорта не редкость. На побережье сразу же собираются любители морепродуктов и соревнуются, кто больше унесет.
Терапевт из Хакасии посоветовал пить "мертвую воду" и не мыться неделю, чтобы вылечиться от COVID-19. Фото с "лекарством" опубликовал один из пациентов врача. Другой его пациент рассказал, что терапевт посоветовал ему сбивать высокую температуру магнитотерапией. В местном Минздраве подтвердили факты подобных назначений и пообещали провести беседу с врачом.
В Геленджике открылся купальный сезон. Так местные жители решили отпраздновать крещение. В море плавали десятки людей. Температура в городе сейчас составляет +8 градусов, в воде – +10 градусов.
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