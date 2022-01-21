Москвичам рассказали, как интересно провести выходные

Москвичам рассказали, как интересно и с пользой провести предстоящие выходные.

В "Манеже" открылась выставка, посвященная Виктору Цою. На ней представлены личные вещи музыканта, в том числе гитары, рисунки.

Помимо этого, вышел сериал "Карамора", который срежиссировал и спродюсировал Данила Козловский. Сюжет повествует о молодом русском анархисте, который борется с тайной организации в реалиях альтернативного XX века. По словам экспертов, размах сериал получил голливудский, он создавался с любовью к деталям.

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