Телезрителям рассказали о самых обсуждаемых событиях в мире

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В Сирии боевики запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ напали на курдскую тюрьму и попытались с боем освободить заключенных террористов. У КПП прогремело два взрыва и началась перестрелка. В итоге, по предварительным данным, сбежать удалось 20 заключенным. Для их преследования в небо были подняты вертолеты. Пока неизвестно, удалось ли беглецам выбраться из города.
В Чехии на оживленной трассе столкнулись 22 легковых машины и 14 грузовиков. Гора покореженного железа полностью перегородила магистраль и заблокировала движение. Пострадавших пришлось эвакуировать с места аварии на вертолете.
На заводе компании SpaceX в Техасе взорвался резервуар с жидким азотом. По непонятным пока причинам гигантская емкость разгерметизировалась и вещество экстремально низкой температуры вырвалось наружу. Людей рядом с резервуаром в момент аварии не было, поэтому обошлось без пострадавших.
В китайскую провинцию Хуань вернулся Новый год. Поздним вечером небо над одной из магистралей расцвело огнями фейерверка. Хозяином праздника оказался водитель грузовика, перевозивший пиротехнику. Он не справился с управлением и попал в аварию. Фейерверки сдетонировали и начали взрываться.
В Белоруссии назначен референдум по внесению изменений в конституцию. Он пройдет 27 февраля. Список изменений состоит из нескольких десятков пунктов. Среди них – увеличение срока полномочий парламента с 4-х до 5 лет, расширение полномочий правительства и запрет на финансирование предвыборных компаний из-за границы. Кроме того, в документе будет прописано, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков, а у жителей Белоруссии теперь появится конституционная обязанность проявлять патриотизм и гражданскую активность. Отдельным пунктом в конституцию внесут определение брака, как союза мужчины и женщины.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что второй раз переболел COVID-19. На этот раз он заразился "Омикроном". По его словам, он перенес болезнь "на ногах", в легкой форме. В прошлый раз о заражении коронавирусом Лукашенко рассказывал в июле 2020 года. Тогда также обошлось без госпитализации.
В США на репортера во время прямого эфира наехала машина. В момент инцидента девушка рассказывала зрителям о приближающемся опасном атмосферном фронте и призывала всех быть осторожными. Автомобиль, тем не менее, задел ее вскользь. Журналистка не пострадала и даже смогла закончить репортаж.
Аномально холодная погода и обильные снегопады накрыли Ближний Восток. Снег выпал даже в Ираке. Там образовались целые сугробы. Местные коммунальщики буквально выбиваются из сил, но убрать весь снег не успевают.
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