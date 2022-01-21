Вирусологи объяснили причину участившихся случаев COVID-19 среди детей

Участившиеся случаи COVID-19 среди детей могут быть связаны с новым штаммом коронавируса, считают некоторые вирусологи. Число несовершеннолетних пациентов начало расти с появлением варианта "Дельта", а с приходом "Омикрона" темпы роста увеличились.

По словам врачей, раньше патогену нужно было до пяти дней, чтобы поразить организм, "Омикрон" же распространяется в течении трех дней. В связи с этим вовремя выработать антитела неподготовленный иммунитет не сможет – необходимо прививаться.

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