Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 декабря, 18:30

Общество

Москвичи передают подарки бойцам с помощью проекта "С наступающим наступающих"

Москвичи передают подарки бойцам с помощью проекта "С наступающим наступающих"

Российские туристы застряли на Шри-Ланке из-за переноса рейсов

Москвичи поздравили военнослужащих с наступающим Новым годом

"Шоу Проверка": утка для запекания

Собянин рассказал, что в строительной отрасли появляются новые современные специальности

Вечером 20 декабря в Москве ожидается похолодание до минус 1 градуса

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности

Столичный регион окажется в холодном циклоне 22 декабря

"Куки-Внуки": омурайсу

Торговые сети начали предлагать классику новогоднего стола и сотни других блюд

В столице проходит акция "С наступающим наступающих", в рамках которой москвичи могут передать теплые пожелания бойцам. В тридцати павильонах "Фабрика подарков" принимают посылки, письма и открытки, а также теплые вещи и мужские наборы.

Кроме того, горожане могут собрать подарки для детей из новых регионов – игрушки, сладости и книги. Адреса и график работы всех пунктов приема можно найти на официальном сайте проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоЕкатерина Фоменко

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика