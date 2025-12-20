Москвичи передают подарки бойцам с помощью проекта "С наступающим наступающих"

В столице проходит акция "С наступающим наступающих", в рамках которой москвичи могут передать теплые пожелания бойцам. В тридцати павильонах "Фабрика подарков" принимают посылки, письма и открытки, а также теплые вещи и мужские наборы.

Кроме того, горожане могут собрать подарки для детей из новых регионов – игрушки, сладости и книги. Адреса и график работы всех пунктов приема можно найти на официальном сайте проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.