В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности

В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают о гололедице. Ветер ожидается юго-западный, со скоростью 6–11 метров в секунду. В ночные часы вероятны небольшие осадки на фоне облачной погоды.

По прогнозу, днем 20 декабря в столице будет около 0 или 1 градуса, к вечеру похолодает до минус 1. В этот день возможен небольшой мокрый снег с дождем. На следующей неделе москвичей ждет более ощутимое похолодание и снегопады.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.