Гололедица ожидается 20 декабря в столичном регионе

20 декабря в московском регионе синоптики прогнозируют гололедицу. Погода будет облачной, а температура воздуха днем поднимется до 3 градусов. Ожидаемого снега в этот день не предвидится.

Как сообщили специалисты Гидрометцентра, снегопады можно ждать уже на следующей неделе. 22 декабря с вторжением холодных воздушных масс начнется прохождение атмосферного фронта, и к 23 декабря высока вероятность выпадения осадков в виде снега.

