Спрос на удаленную работу в 2025 году в России вырос еще на 10%

Традиционная офисная пятидневка постепенно теряет свои позиции. Согласно результатам исследований, спрос на удаленную работу в 2025 году вырос еще на 10%.

В настоящее время 42% работников выразили желание выполнять свои задачи из дома.Гибридный график, сочетающий работу из дома и посещение офиса, нравится 39% опрошенных, так как позволяет сохранять живое общение с коллегами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.